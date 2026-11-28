Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон рассказал, когда нападающий челябинского клуба Виталий Кравцов сможет вернуться в строй. Напомним, форвард восстанавливается после травмы.

— Сегодня появилась информация, что Виталий Кравцов сыграет в следующем матче. Когда нам его ждать?

— Это сообщение было не от меня. Виталий очень близок к своему возвращению. Его прогресс очевиден. Разумеется, всё зависит от его восстановления, но по плану в понедельник он будет тренироваться в общей группе, — приводит слова Гордона пресс-служба «Трактора».

В конце июня 2026 года Кравцов получил повреждение ахиллова сухожилия во время индивидуальной подготовки к предсезонным тренировкам. Изначально сообщалось о разрыве ахилла, но позже диагноз уточнили: у хоккеиста диагностировали надрыв сухожилия.