Нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин рассказал, чем главный тренер нижнекамского клуба Игорь Гришин отличается от других специалистов, с которыми он работал.

— Игорь Гришин сильно отличается от других главных тренеров, с кем ты работал раньше?

— Да. Не в обиду никому, Игорь Владимирович просто другой. Те тренеры, которые у меня были раньше, более строгие, жёсткие. А Игорь Владимирович более лоялен к твоим ошибкам. Это не значит, что он их не замечает. Нет, он указывает на них, постоянно проводит с тобой беседы. Но на льду ты не боишься ошибиться. Главное — чтобы по мысли ты действовал правильно. Мне такой подход к работе очень нравится, потому что ты никогда не сомневаешься в себе, веришь в себя и не боишься ошибиться, — приводит слова Николишина «Реальное время».