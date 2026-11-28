Черкас: Мичков ещё ничего не добился. Он средний игрок НХЛ, если не ниже

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о ситуации с российским нападающим «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым.

21-летний россиянин пропускал игру регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) из-за нарушения командных правил. Позднее появилась информация, что причиной отстранения Мичкова стала перепалка с партнёром по команде Портером Мартоном.

«У Мичкова не очень хороший характер. То же самое было с