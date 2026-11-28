Нападающий «Трактора» Андрей Чивилёв поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Скоттом Гордоном.

– Какой хоккей ставит в «Тракторе» Скотт Гордон?

– Придя в эту команду, я заметил, что здесь стараются больше держать шайбу: просто так её не отдавать, лишний раз её не отбрасывать. «Трактор» играет в более комбинационный хоккей, не просто «пробиваем борт» — и бежим, а стараемся сыграть через короткий пас.

– А какой хоккей ближе вам?

– В принципе, я комфортно чувствую себя здесь, в «Тракторе». Как мне кажется, с каждым днём раскрепощаюсь. Дай бог, чтобы тренер продолжил доверять мне — думаю, что буду играть ещё лучше, — приводит слова Чивилёва ИА «Урал-пресс».