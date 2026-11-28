Форвард «Филадельфии» Мичков ответил, нужно ли ему больше контролировать эмоции в игре

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о том, нужно ли ему больше контролировать свои эмоции в игре.

«Да, думаю, все [эмоциональны], не только я. Эмоциональность — это хорошо. Мы играем в хоккей. Он всегда эмоционален. Может, посидеть и поиграть в PlayStation, [это] не так эмоционально. Но хоккей [всегда] эмоционален», — приводит слова Мичкова журналист Чарли О'Коннор на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее 21-летний форвард был выведен из состава на одну игру. По информации инсайдеров, россиянин пропустил матч с «Ванкуве