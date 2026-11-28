Мичков ответил, счастлив ли он всё ещё быть игроком «Филадельфии»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков ответил на вопрос, счастлив ли он всё ещё быть частью команды.

«Хороший вопрос. Я сейчас в «Флайерз», так что да», — приводит слова Мичкова журналист Чарли О'Коннор на своей странице в социальной сети Х.

21-летний россиянин подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией» 1 июля 2024 года. Клуб выбрал Мичкова в первом раунде под общим седьмым номером на драфте НХЛ — 2023. Матвей дебютировал в лиге 11 октября 2024 года в матче с «Ванкувер Кэнакс».

В текущем сезоне на его счету 27 игр, в которых он отметил