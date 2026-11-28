Нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин ответил на вопрос о перспективах команды в нынешнем сезоне Фонбет КХЛ.

— Как считаешь, в этом сезоне «Нефтехимик» может претендовать на что-то большее, чем выход в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина?

— Говорить сейчас можно всё что угодно. Рассуждать, претенденты ли мы на второй-третий раунд, или с какого места мы попадём в плей-офф. Я не любитель говорить на этот счёт, потому что надо доказывать делом. Мы верим, что способны навязать хорошую борьбу любой команде в плей-офф, — приводит слова Николишина «Реальное время».

На данный момент «Нефтехимик» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 37 очками после 32 матчей.