Результаты матчей КХЛ на 28 ноября 2026 года

Сегодня, 28 ноября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 28 ноября 2026 года:

«Амур» – «Авангард» — 2:3;

«Трактор» – «Металлург» Мг — 4:3 Б;

ХК «Сочи» – «Шанхайские Драконы» — 3:2;

«Спартак» – «Торпедо» — 0:1.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 46 очками после 30 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 46 очков в 31 матче.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.