Результаты матчей ВХЛ на 28 ноября 2026 года

Сегодня, 28 ноября, состоялись девять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 28 ноября 2026 года:

«Металлург» Нк – АКМ — 3:0;

«Омские Крылья» – ЦСК ВВС — 5:3;

«Динамо-Алтай» – ХК «Калуга» — 2:1;

ХК «Тамбов» – «Динамо» СПб — 1:2 Б;

«Рубин» – «Барс» — 2:1 ОТ;

«Зауралье» – «Нефтяник» — 1:0;

«Кристалл» – «Химик» — 1:3;

«Буран» – СКА-ВМФ — 1:2;

«Дизель» – «Звезда» — 4:3 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 45 очков в 28 матчах. Второе место занимает «Молот» с 41 очком после 28 встреч. Тройку замыкает «Южный Урал» (40 очков в 27 играх).