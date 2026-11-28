CAS опубликовал мотивировочную часть по спору ФХР и ИИХФ и допуску российских хоккеистов

Пресс‑служба Спортивного арбитражного суда опубликовала мотивировочную часть решения по допуску российских хоккеистов на международные соревнования. Напомним, 30 октября CAS вынес решение в пользу Федерации хоккея России (ФХР) по спору с Международной федерацией хоккея (ИИХФ), назвав недостаточными основания для недопуска сборных России к международным соревнованиям.

После анализа CAS пришел к выводу, что ИИХФ не доказала наличие достаточных оснований для исключения ФХР из соревнований. Также суд обратил внимание на ситуацию со сборной Израиля: там ИИХФ рассматривала соревнования и