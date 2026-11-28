Сегодня, 28 ноября, прошли три матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 28 ноября 2026 года:

«Сахалинские Акулы» — «Алмаз» — 2:3;

«Красноярские Рыси» — «Мамонты Югры» — 0:1 ОТ;

«Локо» — «СКА-1946» — 2:3 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 24 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 34 очка после 24 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.