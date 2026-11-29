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Хоккей
Фонбет Чемпионат КХЛ
14:00
СКА
–
Салават Юлаев
Не начался
НХЛ — регулярный чемпионат
00:00
Вегас Голден Найтс
–
Монреаль Канадиенс
6 : 2
Окончен
02:00
Флорида Пантерз
–
Тампа-Бэй Лайтнинг
1 : 2
Окончен
03:00
Детройт Ред Уингз
–
Нэшвилл Предаторз
1 : 3
Перерыв
03:00
Каролина Харрикейнз
–
Оттава Сенаторз
3 : 1
2-й период, 37'
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
–
Виннипег Джетс
2 : 1
Перерыв
03:00
Питтсбург Пингвинз
–
Торонто Мэйпл Лифс
1 : 1
2-й период, 39'
03:00
Сент-Луис Блюз
–
Вашингтон Кэпиталз
1 : 3
2-й период, 39'
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
–
Калгари Флэймз
0 : 0
2-й период, 37'
03:30
Филадельфия Флайерз
–
Нью-Йорк Айлендерс
0 : 0
Перерыв
04:00
Даллас Старз
–
Юта Маммот
1 : 1
1-й период, 13'
05:00
Лос-Анджелес Кингз
–
Анахайм Дакс
Не начался
05:00
Колорадо Эвеланш
–
Сан-Хосе Шаркс
Не начался
06:00
Сиэтл Кракен
–
Эдмонтон Ойлерз
Не начался
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Флорида Пантерз – Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 29 ноября 2026, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027
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Максим Лесовой
29 ноября 2026, 04:39 МСК