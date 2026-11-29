Расписание матчей КХЛ на 29 ноября 2026 года

Сегодня, 29 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 29 ноября 2026 года (время московское):

14:00. СКА — «Салават Юлаев»;

14:00. «Нефтехимик» — «Барыс»;

17:00. «Северсталь» — «Локомотив».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 46 очками после 30 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 46 очков в 31 матче.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.