Расписание матчей МХЛ на 29 ноября 2026 года

Сегодня, 29 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 29 ноября 2026 года (время московское):

9:00. «Сахалинские Акулы» — «Алмаз»;

9:00. «Сибирские Снайперы» — «Спутник»;

10:00. «Омские Ястребы» — «Реактор»;

11:00. «Красноярские Рыси» — «Мамонты Югры»;

13:00. «Крылья Советов» — МХК «Спартак MAX»;

14:00. МХК «Спартак» — «Чайка».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 24 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 34 очка после 24 матчей.