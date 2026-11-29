Расписание матчей МХЛ на 29 ноября 2026 года
Сегодня, 29 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 29 ноября 2026 года (время московское):
9:00. «Сахалинские Акулы» — «Алмаз»;
9:00. «Сибирские Снайперы» — «Спутник»;
10:00. «Омские Ястребы» — «Реактор»;
11:00. «Красноярские Рыси» — «Мамонты Югры»;
13:00. «Крылья Советов» — МХК «Спартак MAX»;
14:00. МХК «Спартак» — «Чайка».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 24 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 34 очка после 24 матчей.