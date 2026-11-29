Результаты матчей НХЛ на 29 ноября 2026 года

В ночь на 29 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 29 ноября 2026 года:

«Вегас Голден Найтс» – «Монреаль Канадиенс» — 6:2;

«Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Калгари Флэймз» — 1:0;

«Сент-Луис Блюз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4;

«Питтсбург Пингвинз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2 ОТ;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Виннипег Джетс» — 2:1;

«Каролина Харрикейнз» – «Оттава Сенаторз» — 3:2;

«Детройт Ред Уингз» – «Нэшвилл Предаторз» — 2:3;

«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2;

«Даллас Старз» – «Юта Маммот» — 7:4;

«Колорадо Эвеланш» – «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Анахайм Дакс» — 5:4;

«Сиэтл Кракен» – «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3 ОТ.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 42 очками после 28 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 43 очка в 26 матчах.