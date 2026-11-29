Капитан «Адмирала» Шулак выбыл на три недели из-за травмы

Капитан «Адмирала» Либор Шулак получил травму нижней части тела и пропустит ближайшие матчи команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба. По предварительным оценкам, восстановление игрока займёт три недели.

«Либор, желаем здоровья и скорейшего возвращения в строй!» — говорится в сообщении «Адмирала».

В нынешнем сезоне 32-летний защитник провёл 28 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «+11». За клуб из Владивостока чех выступает с 2023 года. Шулак является лучшим бомбардиром «Адмирала» в КХЛ.

Дальневосточная команда занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков после 29 игр.