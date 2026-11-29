Сегодня, 29 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА примет уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 14:00 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по подписке. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2026, воскресенье. 14:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференци