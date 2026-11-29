Защитник СКА Даниил Мироманов высказался об адаптации команды к требованиям нового главного тренера Андрея Разина.

«В принципе, я думаю, что мы приняли требования Разина. Но всё равно ещё требуется время, чтобы все были на одной странице, чтобы каждый знал, что делать в той или иной ситуации. К сожалению, это занимает определённое время, чтобы философия Разина отскакивала у нас от зубов», — приводит слова Мироманова Vprognoze.

Напомним, Разин возглавил СКА в середине октября. Ранее специалист работал в «Металлурге», вместе с которым выиграл Кубок Гагарина в 2024 году.

После 30 матчей СКА занимает девятое место в турнирной Западной конференции с 30 очками.