Нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин рассказал о своём уходе из «Авангарда». Форвард выступал за омский клуб с 2023 по 2024 год. По ходу сезона-2024/2025 Иван был обменян в «Барыс».

— Связан ли твой уход из «Авангарда» с тем, что Ги Буше тебя не видел в составе?

— Нет, дело точно не в этом. Так получилось, что тот сезон в КХЛ (сезон-2024/2025. — Прим. «Чемпионата») я плохо начал, и у всего «Авангарда» не ладилась игра. В команде были необходимы перемены, чтобы результаты улучшились. Поэтому меня вот решили обменять. Я ни на кого не в обиде из «Авангарда». Понимаю, что и руководству надо было предпринимать определённые решения, чтобы выправить ситуацию.

— Тот сезон вообще оказался, наверное, одним из самых непростых для «Авангарда» за всю историю КХЛ?

— Да, много лидеров у нас было травмированных в тот момент. Володя Ткачёв травмировался перед стартом сезона. У Рида Буше тоже случилась травма. А это наши ударные силы были в атаке. Линден Вей покинул команду по семейным обстоятельствам. Поэтому, конечно, нашему тогдашнему главному тренеру Сергею Звягину было непросто работать в таких трудных условиях, — приводит слова Николишина «Реальное время».