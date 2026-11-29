Расписание матчей НХЛ в ночь на 30 ноября 2026 года

В ночь на 30 ноября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 30 ноября 2026 года (время московское):

22:00. «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд»;

1:00. «Бостон Брюинз» — «Ванкувер Кэнакс».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 42 очками после 28 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 43 очка в 26 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.