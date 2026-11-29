Фанаты «Сент-Луиса» устроили Овечкину овацию в его последнем матче на арене «Блюз»
Болельщики «Сент-Луис Блюз» устроили российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину овацию. Фанаты «Блюз» стоя приветствовали хоккеиста во время его последнего матча на арене «Энтерпрайз-центр». «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» со счётом 4:1.
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