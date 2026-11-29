Бывший защитник клубов НХЛ Майк Коммодор считает, что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину пора завершить карьеру. На счету форварда 7 (1+6) очков в 24 играх в текущем сезоне при полезности «-4». Россиянин не забивает в 19 матчах подряд, он обновил личный антирекорд.

«Я уже не раз об этом говорил, как и все мы, – у него невероятная карьера, он будущий член Зала славы, тут даже обсуждать нечего. О нём можно сказать только самое лучшее.

Но, в конце концов, такое рано или поздно случается с каждым. Время не щадит никого, и сейчас всё выглядит довольно печально. Не вижу, как ситуация может измениться к лучшему. Честно говоря, он сейчас выглядит так, будто ему самое место на завтрашней тренировке ветеранов в Университете штата Аризона (ASU).

Похоже, он задержался в хоккее на один год дольше, чем следовало. Возможно, ему стоит задуматься о завершении карьеры. Если судить исключительно по игре, то его вполне можно было бы оставить в запасе – он проводит на льду 13 минут за матч, из которых три минуты – в большинстве, но толку от этого мало. Возвращается в оборону он тоже вяло.

Если быть откровенным, он, пожалуй, даже вредит