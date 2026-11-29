Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал ситуацию российского нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфии Флайерз». Ранее форвард был выведен из состава на игру с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) из-за нарушений командных правил. Появилась информация, что причиной отстранения Мичкова стала перепалка с одноклубником Портером Мартоном. Позже Матвей пропустил матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2) из-за болезни.

– Если честно, то и тут никаких сюрпризов. То, что у Мичкова непростой характер, было хорошо известно и в те годы, когда он выступал в КХЛ. Нередко возникали эксцессы – и между партнёрами, и между противниками. В детали не хотел бы вдаваться, внутри КХЛ они известны.

В этом плане в «Филадельфии» видим повторение пройденного. Хотя ни в коем случае не воспринимаю ситуацию однозначно, тем более что у талантливых хоккеистов обычно бывают очень непростые характеры.

– А как вы оцениваете эту ситуацию?

– В этом сезоне Матвей значительно прибавил, сейчас он лучший в команде и по го