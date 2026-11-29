Форвард «Филадельфии» Мичков объяснил спад своей результативности в последних матчах
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о своей результативности в нынешнем сезоне. Форвард набрал 20 (11+9) очков в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В последних 11 играх на счету Мичкова одна шайба.
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«Знаете, хоккей – непростая игра. Я не могу забивать в каждом матче. Н