Форвард «Филадельфии» Мичков объяснил спад своей результативности в последних матчах

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о своей результативности в нынешнем сезоне. Форвард набрал 20 (11+9) очков в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В последних 11 играх на счету Мичкова одна шайба.

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