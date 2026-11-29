«Играл за него на приставке в НХЛ». Форвард «Барыса» Асетов — о переходе Кейна в «Сибирь»

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов прокомментировал переход канадского форварда Эвандера Кейна в «Сибирь».

«На самом деле я играл за него на приставке в НХЛ. Очень здорово, что он перешёл в КХЛ, интересно с такими людьми играть. Всё равно будем на него смотреть, набираться опыта. Не зря он провёл 1000 матчей в НХЛ. Так что эмоции положительные, посмотрим, как он себя проявит в «Сибири», — приводит слова Асетова Vprognoze.ru.

За свою карьеру в НХЛ 35-летний Кейн набрал 648 очков (339+309) в 1001 матче, успев поиграть за «Виннипег Джетс», «Баффало Сэйбрз», «Сан-Хосе Шаркс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс».