Плющев: Мичков переоценивает себя, это мешает ему найти общий язык с партнёрами

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал отстранение российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова на одну игру после конфликта с одноклубниками.

«Мичков переоценивал себя и здесь, в России, и, видимо, там. Эта черта характера, видимо, мешает ему находить общий язык с партнёрами, из-за этого возникают сложные проблемы во взаимоотношениях между игроками. Но раз его отстранили, значит, он был неправ и, наверное, стал инициатором этого конфликта.

Я ещё в своё время, когда его взяли в НХЛ, говорил, что, если он не пересмотрит некоторые позиции в отношении себя и хоккея, ему будет сложно реализовать себя. Видимо, он ещё не созрел для того, чтобы пересмотреть свои взгляды», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, 27 ноября «Филадельфия» не включила Мичкова в состав на матч