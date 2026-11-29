Тренер «Филадельфии» Токкет вспомнил конфликт с Малкиным на фоне ситуации с Мичковым

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет вспомнил конфликт с российским нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным на фоне ситуации форварда «Флайерз» Матвея Мичкова. Стычка между Токкетом и Малкиным произошла в сезоне-2015/2016, тогда специалист работал помощником главного тренера «Питтсбурга».

Ранее Мичкова вывели из состава на игру «Филадельфии» с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) из-за нарушений командных правил. Появилась информация, что причиной отстранения Матвея стала перепалка с партнёром по команде Портером Мартоном. Позже россиянин пропустил матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2) из-за болезни.

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