Канадский нападающий «Сибири» Эвандер Кейн провёл первую тренировку с командой. Также на льду появился форвард Никита Попугаев.

Фото: ХК «Сибирь»

Фото: ХК «Сибирь»

Фото: ХК «Сибирь»

Напомним, новосибирский клуб объявил о подписании контракта с Кейном до конца текущего сезона 10 ноября. Ранее хоккеист играл за «Атланту Трэшерз», «Виннипег Джетс», «Баффало Сэйбрз», «Сан‑Хосе Шаркс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Попугаев присоединился к «Сибири» 27 ноября после обмена из «Северстали».

В понедельник, 30 ноября, новосибирская команда дома сыграет с «Металлургом». После 32 матчей «Сибирь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 28 очками.