Воробьёв — о Мичкове: парень действительно с непростым характером, себе на уме

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал, что нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков хочет обмена из команды.

Ранее россиянина вывели из состава на игру с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) из-за нарушений командных правил. Появилась информация, что причиной отстранения Мичкова стала перепалка с партнёром по команде Портером Мартоном. Позже Матвей пропустил матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2) из-за болезни.

«Там неизвестно, кто первым уйдёт – он или главный тренер Рик Токкет. Я слышал, что Мичков хочет, чтобы его обменяли. Парень действительно с непростым характером, себе на уме. Если т