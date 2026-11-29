СКА разгромил «Салават Юлаев» и прервал серию поражений
Сегодня, 29 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу армейцев.
Без паники в форс-мажор. Финансовая безопасность с доставкой на дом
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
Реклама
О рекламодателе
АО «ТБанк», ОГРН 1027739642281, г. Москва. Лицензия №2673. Подробнее на tbank.ru. 0+
ERID: 2RanymbmQbN