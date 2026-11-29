Сегодня, 29 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу армейцев.

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