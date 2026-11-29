Бывший защитник Никита Щитов предложил выйти из Международной федерации хоккея из-за отношения организации (ИИХФ) к России. ИИХФ не допустила российские сборные до международных соревнований, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в пользу России.

– Всё это давно читалось, и ясно, что нас никто никуда не допустит. Можно все возможные суды обойти, но пока политическая ситуация не решится на самом верху — ничего вообще не поменяется. Вот даже на этом же примере: другие страны что-то нарушают — к ним нормально относятся. Но нас никто не уважает, мы изгои, поэтому никто нас и не допустит. Это обидно, но живём с тем, что есть.

И какой смысл нам состоять в Международной федерации хоккея, где нас ненавидят? Фетисов прав, что нас там унижают. Да, мы суд выиграли, мы правы юридически, можно с высоко поднятой головой выйти из этой федерации. Как только политическая ситуация поменяется, думаю, в повестку дня будет внесён вопрос о допуске наших спортсменов. А пока нет смысла никуда обращаться.

– А какой будет смысл в выходе из ИИХФ? Сделать это демонстративно?

– А какой смысл находиться в ИИХФ, если мы нигде не играем, нас ник