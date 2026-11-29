Бывший голкипер клубов КХЛ Игорь Бобков принял решение завершить профессиональную карьеру хоккеиста, сообщает агентство Winners. В дальнейшем он планирует продолжить работу в хоккее в качестве тренера вратарей.

Игорь начал свой хоккейный путь в сургутском «Олимпийце», после чего продолжил выступать в системе магнитогорского «Металлурга». В 2009 году был выбран клубом «Анахайм Дакс» на драфте НХЛ под общим 76-м номером. С 2010 по 2015 год выступал в Северной Америке.

В КХЛ защищал ворота «Адмирала», «Авангарда», «Ак Барса», «Автомобилиста», «Амура» и «Нефтехимика». Чемпион мира среди молодёжи (2011), серебряный призёр юниорского чемпионата мира (2009), обладатель Кубка Харламова (2010) и Кубка Гагарина (2021), трёхкратный участник Матча звёзд КХЛ.