Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Александра Радулова, высказался о состоянии травмированного хоккеиста. Радулов был помещён в список травмированных 22 октября.

— Как сейчас состояние Александра Радулова и когда ждать его возвращения в строй?

— Саша чувствует себя всё лучше и рвётся в бой. Думаю, в ближайшее время мы увидим его в составе «Локомотива», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

40-летний Радулов в нынешней регулярке сыграл 17 встреч, в которых забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач.