Результаты матчей КХЛ на 29 ноября 2026 года

Сегодня, 29 ноября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 29 ноября 2026 года:

СКА — «Салават Юлаев» — 6:1;

«Нефтехимик» — «Барыс» — 4:2;

«Северсталь» — «Локомотив» — 4:3.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 46 очками после 30 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 46 очков в 31 матче.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.