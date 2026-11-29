Результаты матчей ВХЛ на 29 ноября 2026 года

Сегодня, 29 ноября, прошли четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 29 ноября 2026 года:

«Торос» — «Челмет» — 4:2;

«Молот» — «Горняк-УГМК» — 2:1;

«Ижсталь» — «Магнитка» — 3:2 ОТ;

«Олимпия» — «Южный Урал» — 4:3 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 45 очков в 28 матчах. Второе место занимает «Молот» с 43 очками после 29 встреч. Тройку замыкает «Торос» (41 очко в 28 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.