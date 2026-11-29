Результаты матчей МХЛ на 29 ноября 2026 года

Сегодня, 29 ноября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего прошло шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 29 ноября 2026 года:

«Сахалинские Акулы» — «Алмаз» — 1:4;

«Сибирские Снайперы» — «Спутник» — 4:1;

«Омские Ястребы» — «Реактор» — 8:1;

«Красноярские Рыси» — «Мамонты Югры» — 1:3;

«Крылья Советов» — МХК «Спартак MAX» — 3:2 Б;

МХК «Спартак» — «Чайка» — 1:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 24 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 34 очка после 23 матчей.