Результаты матчей МХЛ на 29 ноября 2026 года
Сегодня, 29 ноября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего прошло шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 29 ноября 2026 года:
«Сахалинские Акулы» — «Алмаз» — 1:4;
«Сибирские Снайперы» — «Спутник» — 4:1;
«Омские Ястребы» — «Реактор» — 8:1;
«Красноярские Рыси» — «Мамонты Югры» — 1:3;
«Крылья Советов» — МХК «Спартак MAX» — 3:2 Б;
МХК «Спартак» — «Чайка» — 1:2.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 24 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 34 очка после 23 матчей.