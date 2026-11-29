Защитник «Авангарда» Максим Лажуа высказался о победной серии омской команды после провального старта сезона.

— Старт сезона получился сложным для вашей команды. Можешь проанализировать причины, почему так произошло?

— Да, очевидно, у нас не было такого старта, как мы хотели, но думаю, во многом это произошло из-за того, что у нас было много травм. Многие наши топ-игроки долгое время были травмированы. Когда ребята получают травмы, другим приходится занимать места, к которым они не привыкли. Как только все начали возвращаться, мы вернулись в победную колею и медленно набрали эту «химию», играли всё лучше и лучше, и сейчас дела идут действительно хорошо, поэтому нужно продолжать в том же духе, — сказал Лажуа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Лажуа читайте на «Чемпионате» завтра, 30 ноября, в 10:00 мск.