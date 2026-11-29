Защитник «Авангарда» Максим Лажуа высказался о переломе, полученном во время предсезонной подготовки.

— Ты ведь и сам получил травму перед сезоном. Насколько это было тяжело в психологическом плане?

— Я бы сказал, определённо разочаровывающе. Никогда раньше не ломал кости, так что мне просто не повезло. Это точно было неудачное время, особенно с учётом окончания тренировочного лагеря и предсезонных игр. Но что есть, то есть, и теперь я здоров и снова играю, так что счастлив.

— Такое количество травм — это просто невезение?

— Да, как уже сказал, я считаю, что это было просто невезение. Никогда раньше не видел столько травмированных игроков одновременно за всю свою карьеру. Но парни отлично справились, пока все были травмированы: усердно работали и выиграли несколько матчей для нас, все просто рвались вернуться в строй, — сказал Лажуа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Лажуа читайте на «Чемпионате» завтра, 30 ноября, в 10:00 мск.