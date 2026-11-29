Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ. Россиянин не забивает в 19 матчах подряд, он обновил личный антирекорд.

«А кто решил, что он задержался дольше, чем следовало? Он сам знает. Это взрослый мужчина, отец семейства. И что здесь за него решаем? Что раньше надо было уйти? Это настоящая глупость. Он недавно установил ещё один рекорд по передачам.

Сыграна только примерно треть чемпионата НХЛ. Думаю, его ещё прорвёт. Я даже уверен в этом. Кажется, он успеет побить рекорд Гретцки. Осталось немного. Думаю, он это сделает», — цитирует Кожевникова «С