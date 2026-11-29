Экс главный тренер «Ак Барса» Валерий Белов оценил игру нападающего «Авангарда» Джоша Ливо в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. 33-летний канадец набрал 28 (13+15) очков в 30 матчах.

«Создаётся впечатление, что Джоша Ливо как будто бы подменили. Он результативен и продуктивен, набирая в среднем по очку за игру. И он совершенно не похож на себя образца прошлого года. Не позволяет себе лишнего и у Ги Буше играет очень дисциплинированно. Думаю, влияет и коллектив: много знакомых ему людей, и он чувствует себя в своей тарелке.

Поэтому здесь скорее не про результативность, а про дисциплинированность. Если вспоминать недавнюю ситуацию, когда Адам Ружичка в овертайме просто поехал меняться в матче против «Трактора» и тем самым привёз гол, то я могу ещё представить подобное от Ливо в свитере «Трактора», но вот чтобы он такое себе позволил в Омске — точно нет», — цитирует Белова «Сила Спорта».