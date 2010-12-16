Набоков: я не прощаюсь!

Голкипер сборной России Евгений Набоков рассказал о причинах ухода из СКА, а также поделился дальнейшими планами.

«Россия – отличная страна, но моим маленьким детям и жене здесь было не совсем комфортно. Четырёхлетний Андрюха сложно переносил своеобразный питерский климат. Плюс он пока не очень хорошо знает русский язык, это тоже немаловажный фактор. Всё в сумме не создавало моей семье ощущения полного комфорта.

Что касается сборной, то откровенно говоря, поначалу Вячеслав Аркадьевич был шокирован, что всё так произошло. А затем пошёл мне навстречу. Он понял, что в нынешнем своём состоянии – после одного проведённого матча за 17 дней – я вряд ли готов вести за собой главную команду страны на ответственном турнире. Спасибо ему за гибкий подход.

Дальнейшие планы? Улетаю в Северную Америку. Продолжаю играть в хоккей. Где? В НХЛ. Агент мне сказал, что интерес к вратарю Набокову в этой лиге есть.

Спасибо России за то, что после полутора десятков лет выступлений за океаном она тепло меня приняла. Наверное, и болельщики, и я сам рассчитывали на то, что мое возвращение будет более удачным. Увы, в силу ряда причин у меня не совсем получилось. Но надеюсь, что я ещё порадую родного зрителя игрой за сборную России. Я не прощаюсь!» – приводит слова Набокова «Спорт-экспресс».