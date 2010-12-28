"Красные Звёзды" прибыли в США

Объединенная команда МХЛ «Красные Звезды» благополучно добралась до Бостона. Из аэропорта ребята сразу же были доставлены в гостиницу, чтобы успеть отдохнуть перед первым матчем турне, который состоится уже сегодня, 28 декабря. Соперником «звёзд» будет команда военной академии Уэст-Пойнт, напоминает официальный сайт МХЛ.