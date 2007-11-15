Юрзинов: пытались спасти игру, но не получилось

Главный тренер «Торпедо» Владимир Юрзинов признался, что ожидал от «Локомотива» (3:4) атакующей игры и посетовал на собственные ошибки команды.

«Это была типичная игра после перерыва. Мы знали, что „Локомотив“ очень здорово играет дома. Хорошо, что нам удалось удачно завершить первый период. К сожалению, во втором мы совершили несколько ошибок в обороне, что привело к двум пропущенным шайбам. Хозяева в этой встрече больше атаковали, мы старались действовать на контратаках. В конце могли сыграть поудачнее, при счёте 3:4 несколько выгодных моментов упустил Ниживий. Пытались спасти игру, но не получилось», — передаёт слова Юрзинова официальный сайт «Торпедо».