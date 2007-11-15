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Инвесторы передумали покупать "Нэшвилл"

Инвесторы передумали покупать "Нэшвилл"
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Как сообщает nhl.com, группа инвесторов, желавшая купить «Нэшвилл», отменила пресс-конференцию, на которой планировалось обсудить будущее команды. Днем ранее покупатели были готовы выложить $ 193 долларов и обещали помочь «хищникам» остаться в Нэшвилле, но по непонятным причинам пресс-конференция была отменена, и официальных комментариев по этому поводу не прозвучало.

Некоторые СМИ утверждают, что контракт так и не был подписан из-за разногласий сторон.

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Новости. Хоккей