Инвесторы передумали покупать "Нэшвилл"

Как сообщает nhl.com, группа инвесторов, желавшая купить «Нэшвилл», отменила пресс-конференцию, на которой планировалось обсудить будущее команды. Днем ранее покупатели были готовы выложить $ 193 долларов и обещали помочь «хищникам» остаться в Нэшвилле, но по непонятным причинам пресс-конференция была отменена, и официальных комментариев по этому поводу не прозвучало.

Некоторые СМИ утверждают, что контракт так и не был подписан из-за разногласий сторон.