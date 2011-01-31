15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: "Салават" — идеальная команда для реализации амбиций

Козлов: "Салават" — идеальная команда для реализации амбиций
Комментарии

Нападающий Вячеслав Козлов рассказал, почему решил покинуть ЦСКА, а также поделился первыми впечатлениями от пребывания в составе «Салавата Юлаева».

«К моему великому сожалению, ЦСКА не решил главную задачу сезона — не смог выйти в плей-офф. После 17 сезонов в НХЛ я довольно трудно стартовал в КХЛ, однако в январе набрал, как мне кажется, хорошую форму, почувствовал лёд. Возникло большое желание продолжать играть и дальше, бороться за Кубок Гагарина. А „Салават“, как мне кажется, идеальная команда для реализации амбиций.

Какие первые впечатления? Уровень игроков здесь очень высокий. В роли зрителя наблюдал за матчем с „Динамо“, и игра уфимцев произвела большое впечатление. Не сомневаюсь, что эта команда будет решать чемпионские задачи», — приводит слова Козлова «Спорт-экспресс».

Комментарии
Новости. Хоккей
  • 27 октября 2026
  • 04:50