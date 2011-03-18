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"Рубин" начал серию с "Ермаком" с победы

"Рубин" начал серию с "Ермаком" с победы
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«Рубин» начал серию с «Ермаком» с победы, переиграв соперника со счётом 4:2. Хозяева на протяжении почти всего матча вели в счёте и довели стартовую игру серии до победы.

«Рубин» (Тюмень) — «Ермак» (Ангарск) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

1:0 — Сёмин (Носов) — 13:07 ГБ.
1:1 — Золотухин (М. Севостьянов, Селезнёв) — 27:02.
2:1 — Зимин (Коробов) — 34:50.
3:1 — С. Севостьянов (Сандер) — 41:11.
3:2 — Попов (Игнашин, Стасюк) — 42:45 ГБ.
4:2 — Трусов (Носов) — 59:53 ПВ.
Вратари: Судницин — Лазушин.

Счёт в серии: 1-0 (4:2).

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