«Рубин» начал серию с «Ермаком» с победы, переиграв соперника со счётом 4:2. Хозяева на протяжении почти всего матча вели в счёте и довели стартовую игру серии до победы.

«Рубин» (Тюмень) — «Ермак» (Ангарск) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

1:0 — Сёмин (Носов) — 13:07 ГБ.

1:1 — Золотухин (М. Севостьянов, Селезнёв) — 27:02.

2:1 — Зимин (Коробов) — 34:50.

3:1 — С. Севостьянов (Сандер) — 41:11.

3:2 — Попов (Игнашин, Стасюк) — 42:45 ГБ.

4:2 — Трусов (Носов) — 59:53 ПВ.

Вратари: Судницин — Лазушин.

Счёт в серии: 1-0 (4:2).