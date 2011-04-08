Дания уступила Норвегии в матче Европейского хоккейного вызова

В рамках проведения Европейского хоккейного вызова сборная Норвегии добилась победы над Данией со счётом 4:1.

Дания – Норвегия – 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

1:0 – Хансен (Вилладсен, Грин) – 38:14 ГБ

1:1 – Росселли-Олсен (Мостуэ) – 42:53

1:2 – Бонсаксен (Олимб, Хусе) – 51:14

1:3 – Хансен (Койву) – 56:58 ГМ

1:4 – Фоллестад (Рюмарк) – 59:30

Вратари: Голбрайт – Хоуген.