Дания уступила Норвегии в матче Европейского хоккейного вызова
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В рамках проведения Европейского хоккейного вызова сборная Норвегии добилась победы над Данией со счётом 4:1.
Дания – Норвегия – 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
1:0 – Хансен (Вилладсен, Грин) – 38:14 ГБ
1:1 – Росселли-Олсен (Мостуэ) – 42:53
1:2 – Бонсаксен (Олимб, Хусе) – 51:14
1:3 – Хансен (Койву) – 56:58 ГМ
1:4 – Фоллестад (Рюмарк) – 59:30
Вратари: Голбрайт – Хоуген.
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