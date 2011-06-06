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"Магнитка" подписала контракт с Печурским

"Магнитка" подписала контракт с Печурским
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Вратарь Александр Печурский вернулся из Северной Америки в магнитогорский «Металлург». 21-летний голкипер подписал двухлетний контракт, сообщает официальный сайт «Магнитки».

Большую часть прошлого сезона Печурский провёл в клубе канадской хоккейной лиги «Миссисипи Риверкингз». В среднем молодой вратарь пропускал 3,04 шайбы за игру, отражая 89,4 % бросков.

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