"Магнитка" подписала контракт с Печурским

Вратарь Александр Печурский вернулся из Северной Америки в магнитогорский «Металлург». 21-летний голкипер подписал двухлетний контракт, сообщает официальный сайт «Магнитки».

Большую часть прошлого сезона Печурский провёл в клубе канадской хоккейной лиги «Миссисипи Риверкингз». В среднем молодой вратарь пропускал 3,04 шайбы за игру, отражая 89,4 % бросков.