Третьяк: этот год стал для России неоднозначным

Президент ФХР Владислав Третьяк в своём блоге на официальном сайте ФХР подвёл итоги прошедшего сезона для российского хоккея.

«Вот и завершился очередной хоккейный сезон. Этот год стал для нас неоднозначным в плане спортивных достижений – безусловно, порадовала болельщиков молодёжная сборная, завоевавшая золотые медали чемпионата мира в Баффало. С каждым годом улучшает результаты и „юниорка“ — после прошлогоднего четвёртого места в этот раз из Германии ребята привезли бронзу — это очень обнадёживает в преддверии грядущей домашней Олимпиады, очевидно, что у нас есть достойная смена. Отлично выступили и женские сборные – молодёжная, завоевав золотые медали чемпионата мира в I дивизионе, вернулась в элитную группу, а национальная команда заняла 4-е место на мировом первенстве в Швейцарии, улучшив тем самым свои предыдущие результаты. На фоне успехов подрастающего поколения и женских команд национальная сборная смогла порадовать лишь победой в общем зачёте Еврохоккейтура. Завершился сезон традиционным заседанием исполкома, на котором тренеры всех сборных команд отчитались перед коллегией о проделанной работе, а члены исполкома оценили работу тренерских штабов и сделали выводы, которые, я уверен, пойдут только во благо отечественного хоккея.

Ну и нельзя не отметить однозначно радостные события, которыми запомнился завершающийся хоккейный сезон. Начиная с января Федерация хоккея России ведёт подготовку к празднованию 65-летия отечественного хоккея – под маркой этого события будут проведены ряд мероприятий с чествованием ветеранов. Помимо этого, на конгрессе Международной федерации хоккея на льду в мае Россия получила право проведения чемпионата мира 2016 года – мы долго готовились к этой заявке, и наши доводы убедили совет. В мае 2016 года мировое первенство пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге – городах, где уже сейчас всё готово к приёму турнира такого уровня. А опыт проведения женского чемпионата мира среди молодёжных команд в I дивизионе только подтвердил это – организацию турнира оценило высшее руководство ИИХФ, и это, безусловно, поможет нам и на Олимпиаде, которая пройдёт в Сочи уже менее чем через 1000 дней.

Всех болельщиков, любителей хоккея, представителей СМИ, тех, кто связан с хоккеем по долгу службы, я поздравляю с началом лета, желаю хорошо отдохнуть и набраться сил, чтобы уже в августе встретиться на трибунах ледовых дворцов и вступить в новый хоккейный сезон», — написал Третьяк.