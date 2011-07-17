Форвард «Айлендерс» Райан Строум исполнил красивый буллит в тренировочном лагере новичков «островитян». Напомним, что «Айлендерс» выбрали Строума в первом раунде минувшего драфта.

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