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Райан Строум исполнил красивый буллит в тренировочном лагере

Райан Строум исполнил красивый буллит в тренировочном лагере
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Форвард «Айлендерс» Райан Строум исполнил красивый буллит в тренировочном лагере новичков «островитян». Напомним, что «Айлендерс» выбрали Строума в первом раунде минувшего драфта.

http://video.nhl.com/videocenter/console?catid=49&id=120925

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